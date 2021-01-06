Во Владимирской области за сутки 6 января лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 6 января лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(41 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Муромском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Ковровском, 13 сл. в Петушинском, 12 сл. в Киржачском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Вязниковском 5 сл. в Камешковском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 599 случаев заболевания (4066 сл. в г. Владимире, 2536 сл. в Гусь-Хрустальном, 2164 сл. о. Муром, 1474 сл. в Ковровском, 1259 сл. в Александровском, 1204 сл. в Петушинском, 975 сл. в Вязниковском, 925 сл. в Юрьев-Польском, 727 сл. в Кольчугинском, 678 сл. в Собинском, 654 сл. в Суздальском, 552 сл. в Гороховецком, 515 сл. в Меленковском, 464 сл. в Камешковском, 443 сл. в Селивановском, 442 сл. в Киржачском, 267 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском