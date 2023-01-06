Во Владимире туристов встречает новый сказочный арт-объект. Перед Новым годом в областном центре...

Во Владимире туристов встречает новый сказочный арт-объект. Перед Новым годом в областном центре появился первый в регионе «Музей домашнего варенья». Правда, о нём ещё не все слышали. И автором сказочного арт-объекта Мухи-Цокотухи возле музея стал Александр Калустов, о котором мы уже рассказывали.Туристов привлекла «бронзовая» героиня из произведения Корнея Чуковского. Ну, а владимирцы стали активно выкладывать фотографии Мухи-Цокотухи в своих социальных сетях.Александр Калустов поделился с ГТРК «Владимир» подробностями создания нового сказочного арт-объекта в областном центре:- Всё началось с того, что в ноябре прошлого 2022 года я принялся создавать довольно необычную декоративную композицию под условным названием «Памятник домашнему варению». Получилось, как мне кажется, интересно. Ну, а в начале декабря, уже в продолжение сладкой темы, мы решили создать самую настоящую Муху-Цокотуху.- Уж данную героиню точно знает каждый! Это должна была быть большая (высотой 160 см) композиция, изображающая банку с вареньем и восседающей на ней Мухой – Цокотухой. Изделие планировали установить под открытым небом, то есть оно должно стойко переносить самые разные погодные катаклизмы. Вот мне и пришлось всё продумывать, а также заново вспомнить известную сказку, вглядеться в лик Цокотухи и понять, как из насекомого, которое при увеличении, выглядит инопланетным монстром, художники создали милое существо, которого не боятся дети! Я сделал несколько эскизов. И на одном из них сложил пальцы передней пары конечностей Мухи в сердечко – ведь она тоже любит варенье и гостей (из описания в сказке). Работать пришлось очень быстро, в конце месяца было запланировано открытие нового музея. Мы решили сделать изделие «под бронзу», так как соседствующие арт-объекты выполнены в металле. Я создал фигуру лишь с намёком на монументальность. Муха-Цокотуха получилась действительно сказочная и немного домашняя! Именно такие ощущения нам дарит чаепитие с хорошим вареньем в кругу друзей.Таким образом в центре Владимира появился ещё один любопытный арт-объект и сказочная фигура героини, возле которой с радостью фотографируются как дети, так и взрослые.Это интересно!Памятники Мухе-Цокотухе установлены в Сочи на Площади искусств («Памятник Мухе-цокотухе и тыкве-мутанту») и в Московской области (Раменское).Фото: ГТРК «Владимир»; из личного архива Александра Калустова