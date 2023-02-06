МУП «Владимирводоканал» сообщил, что из-за ремонтных работ 6 февраля возможны перебои подачи воды в некоторых домах в Ленинском районе города Владимира. Воду могут отключить в следующих домах: ул. Разина, дд. №№ 31, 33, ул. Западная, дд. №№ 57, 59, ул. Чапаева, дд. №№ 3, 5, ул. Солнечная, дд. №№ 52, 54, проспект Ленина, д. №51.

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