Московский балетмейстер Анатолий Емельянов не только преподаёт в вязниковской балетной школе, но и занимается домашним хозяйством в деревне Кузьмино.

Московский балетмейстер Анатолий Емельянов не только преподаёт в вязниковской балетной школе, но и занимается домашним хозяйством в деревне Кузьмино.Юные артисты растут сильными и здоровыми благодаря козьему молоку. Кстати, недавно у Емельяновых родилось двое козлят: девочка и мальчик. Имена им пока не дали. Но как рассказывает Анатолий, с балетом они связаны не будут. Кроме козлят у семьи 3 лошади породы орловский рысак: Беспутица, Байкал и Брусника. Интересен балетмейстеру и агротуризм, на базе своей фермы он устраивает лагерь для детей, где они знакомятся не только с танцевальным искусством, но и с животными. В будущем появятся и новые жители на ферме, но вот кто это будет, Анатолий пока размышляет.- Мне советуют фазанов тоже, у нас в песках знакомая держит. Но все что не едят... мы не едим кур, коз. Мясо стараемся не есть как-то... а вот всё что они дают молоко, яйца мы употребляем. Хотелось бы зубров...у нас тут под Вязниками есть зубры, но, конечно, это нереально здесь.