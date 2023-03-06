Во Владимиркой области за сутки еще 79 человек заболели коронавирусом. На территории Владимирской...

Во Владимиркой области за сутки еще 79 человек заболели коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 марта 2023 года лабораторно подтверждео 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (20 сл. в г.Владимире, 12 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском).