В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов? Иосиф Райхельгауз, народный артист России, знаменитый театральный
режиссёр, создатель и художественный руководитель театра Школа
современной пьесы.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2021-sotrudnichestvo-shkoly-sovremennoj-pesy-s-vladimirskoj-oblastyu-vozobnovlyaetsya.html" target="_blank">Сотрудничество Школы современной пьесы с Владимирской областью возобновляется</a> - В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов? Иосиф Райхельгауз, народный артист России, знаменитый театральный
режиссёр, создатель и художественный руководитель театра Школа
современной пьесы.
[url=https://33live.ru/novosti/06-04-2021-sotrudnichestvo-shkoly-sovremennoj-pesy-s-vladimirskoj-oblastyu-vozobnovlyaetsya.html]Сотрудничество Школы современной пьесы с Владимирской областью возобновляется[/url] - В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов? Иосиф Райхельгауз, народный артист России, знаменитый театральный
режиссёр, создатель и художественный руководитель театра Школа
современной пьесы.