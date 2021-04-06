В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов? Иосиф Райхельгауз, народный артист России, знаменитый театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель театра Школа современной пьесы.

В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов? И какова сегодня миссия театра? Об этом "Вестям" рассказал Иосиф Райхельгауз, народный артист России, знаменитый театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы".