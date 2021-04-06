Мост переведен в пешеходный режим, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Уровень воды в реках поднимается. Накануне в Вязниках закрыли понтонную переправу для проезда машин.Мост переведен в пешеходный режим, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Подтопление наблюдается и в других районах области. Например, сегодня не смогли проехать автомобилисты у деревни Чижово Собинского района. Там затопило мост через Колокшу. Ожидается затопление участка у деревни Юрино. Спасатели уточняют: что эвакуация не потребуется - в оба населённых пункта есть объездные пути. А пик половодья ожидается во второй или третьей декаде апреля.