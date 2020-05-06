За сутки выявлено 57 новых случаев коронавируса

К 6 мая во Владимирской области зафиксировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе уже 1001 заражённых COVID-19.14 положительных случаев было выявлено в Муромском районе, 13 – в Ковровском, 12 – во Владимире, 4 – в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах, 2 – в Александровском, Судогодском и Кольчугинском районах и по одному случаю в Юрьев-Польском и Гороховецком районах.Заболевшие коронавирусом на данный момент есть уже во всех районах Владимирской области. Больше всех инфицированных COVID-19 по-прежнему остаётся в Петушинском районе:208 – в Петушках;163 – во Владимире;108 – в Гусь-Хрустальном;105 – в Муроме;105 – в Коврове;75 – в Александровском;61 – в Кольчугино;37 – в Судогодском:35 – в Юрьев-Польском;32 – в Собинском;26 – в Киржачском;12 – в Меленках;11 – в Суздальском;9 – в Камешково;5 – в Радужном;4 – в Вязниках;4 – в Гороховецком;1 – в Селивановском.