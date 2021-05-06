Вход в прививочный пункт находится в правом крыле гипермаркета. Любой желающий сможет привиться с 09:00 до 12:00, кроме воскресенья.

С 6 мая в ТЦ «Глобус» открылся пункт вакцинации от коронавируса.Привиться от ковида можно будет на территории магазина без предварительной записи. Для иммунизации при себе достаточно иметь СНИЛС, паспорт и медицинский полис.После ввода первого компонента «Спутника V» медики назначат время и места для повторного прохождения процедуры.Вход в прививочный пункт находится в правом крыле гипермаркета. Любой желающий сможет привиться с 09:00 до 12:00, кроме воскресенья.Вопрос открытия мобильных прививочных пунктов ещё в трёх ТЦ Владимирской области, среди которых «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире, «Ковров молл» в Коврове и «Зефир в мармеладе» в Муроме, сейчас прорабатывается.