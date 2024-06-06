Филиалам Владимирского лесхоза передали новую технику для тушения лесных пожаров Её приобрели в...

Филиалам Владимирского лесхоза передали новую технику для тушения лесных пожаровЕё приобрели в рамках государственного контракта по национальному проекту "Экология". Подробнее - Мария Артес.Шесть новеньких машин на страже лесов региона. Автоцистерны направятся в Андреево, Суздаль, Гороховец, Александров, Меленки и Киржач.Ключи от лесопожарной техники руководителям филиалов Владлесхоза передал заместитель губернатора Александр Максимов. Владимирская область - лидер по оснащению оборудованием для тушения лесных пожаров. Регион пятый год успешно участвует в нацпроекте «Экология».Александр Максимов - заместитель губернатора Владимирской области:- С 2019 по 2023 год в рамках нацпроекта "Экология" 552 единиц техник закуплено. И с 2022 года губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев выделил 80 миллионов рублей на дополнительную закупку.Благодаря федеральному финансированию, закуплены 26 единиц лесопатрульной техники. На эти цели направили почти 100 миллионов рублей. На средства федеральной казны - 9 машин. Как результат, - область во всеоружии встречает "горячий сезон".Евгений Малышев - министр лесного хозяйства Владимирской области:- У нас оснащенность сегодня близка к 97%. Тем не менее, это показатель эффективности вложения денежных средств: и федеральных, и областных. Это снижение количества случаев, снижение площади пожаров. Это лучшие условия труда для наших сотрудников.Мониторинг. Обнаружение. Быстрое реагирование. Три ступени эффективности предотвращения пожара. Первая «проба» техники прошла успешно. Водители оценили автомобили на базе "ГАЗа".Владимир Бакулин - водитель Андреевского филиала "Владлесхоза":- У нас машины, во-первых, на которых ездим с 1977 года. Что с ней спрашивать? С той машины.- Как вы считаете, эта намного лучше?- Конечно, лучше.А эта пожарная машина на базе "Урала". Объём воды здесь - 6 кубов. Таких в регионе - 4. Эта направится в Киржач.Михаил Илюхин - начальник отдела охраны защиты леса "Владлесхоз":- Отсеки, где располагается пожарное оборудование. В том числе, - пожарные рукава. Водозаборная колонка, всасывающие рукава. И, дополнительно, - лесное пожарное оборудование. Ранцевые огнетушители, лопаты. Бензопилы. И все другое необходимое для тушения лесных пожаров.Регион в числе первых принимает участие и в нацпроекте "Развитие беспилотных летательных аппаратов". Пополнение "в строю" коптеров ожидается до конца этого года.Мария Артес, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".