«Ростелеком» завершил строительство линий связи для крупного логистического центра мясоперерабатывающего производства ООО «Владимирский стандарт». Специалисты компании проложили два

«Ростелеком» завершил строительство линий связи для крупного логистического центра мясоперерабатывающего производства ООО «Владимирский стандарт». Специалисты компании проложили два километра сетей и предоставили клиенту широкополосный доступ в интернет по технологии «оптика до здания». Благодаря высокой пропускной способности интернет-каналов скорость соединения на предприятии теперь достигает 300 Mбит/с. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской