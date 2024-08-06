В надежде подзаработать жители нашего региона теряли не только собственные средства, но и деньги, взятые в кредит.

В надежде подзаработать жители нашего региона теряли не только собственные средства, но и деньги, взятые в кредит.28 млн на лжеинвестицииЗа прошедшую неделю в нашем регионе полицейские зарегистрировали 70 IT-преступлений. Жертвы аферистов лишились в общей сложности более 28 млн рублей. В среднем доверчивые владимирцы перечисляли мошенникам от одного до нескольких миллионов рублей.Чаще всего на уловки попадались горе-инвесторы. На них жулики сорвали самый большой куш. Только 29 июля стражам порядкам поступило два заявленияот потерпевших, которым пообещали мгновенный заработок.Под предлогом инвестирования мошенники лишили 73-летнего жителя Владимира более 3 млн рублей. Почти все деньги, которые мужчина в течение длительного времени переводил аферистам, были его накоплениями.А 43-летняя ковровчанка и вовсе взяла в кредит 1,5 млн, надеясь заработать на биржевой онлайн-платформе мошенников. Естественно, средства она потеряла.Сейчас по всем эпизодам возбудили уголовные дела.Как это происходитВ региональном УМВД рассказали о том, как действует «инвестиционная» схема отъёма денег. Чаще всего «дельцы» ставят в интернете рекламу о возможности дополнительного заработка. Пользователи регистрируются и сами же оставляют номера телефонов и адрес электронной почты. Потом этим гражданам перезванивают менеджеры и предлагают заманчивую перспективу – выгодно вложить деньги и без особых усилий извлекать доход.Для этого необходимо всего лишь открыть брокерский счёт на инвестплатформе и внести минимальный депозит. Через непродолжительное время подставные брокеры уверяют клиентов, что их вклад якобы начинает расти, тем самым побуждая будущих жертв продолжать вкладывать деньги. О том, что инвестиционная платформа является мошеннической, клиенты узнают после неудачных попыток вывести деньги со счёта, который, кстати, тоже оказывается подконтрольным аферистам.Надо насторожитьсяВ полиции говорят, что существует несколько основных признаков, указывающих на то, что перед вами мошенник. Во-первых, аферист будет долго и достаточно убедительно рассказывать о всех плюсах инвестирования, однако о возможных рисках даже не обмолвится. Во-вторых, у него наверняка не будет лицензии на осуществление инвестиционной деятельности (проверить это можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации). В-третьих, лжеброкеры всегда подгоняют клиентов, настаивая на срочном переводе денежных средств. Наконец, нечестные на руку люди пользуются IP-телефонией, при помощи которой подменяют номера. Поэтому, если у вас возникли сомнений в легальности инвестиционной площадки, перезвоните по указанному номеру и проверьте работу этих телефонов.Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:– Хочу обратить внимание на ещё одну мошенническую схему. В мессенджере от человека из списка ваших контактов может поступить на первый взгляд вполне безобидное сообщение следующего содержания: «Привет, можешь тут за Аню проголосовать, пожалуйста? Это дочь моих знакомых. У них в художественной школе конкурс проходит, годовой грант престижного обучения на кону. Четыре голоса не хватает до победы». Не проходите авторизацию и не голосуйте. В противном случае злоумышленники получат доступ к вашему аккаунту в мессенджере и смогут использовать его в своих корыстных целях.