В надежде подзаработать жители нашего региона теряли не только собственные средства, но и деньги, взятые в кредит.
В надежде подзаработать жители нашего региона теряли не только собственные средства, но и деньги, взятые в кредит.
28 млн на лжеинвестиции
За прошедшую неделю в нашем регионе полицейские зарегистрировали 70 IT-преступлений. Жертвы аферистов лишились в общей сложности более 28 млн рублей. В среднем доверчивые владимирцы перечисляли мошенникам от одного до нескольких миллионов рублей.
Чаще всего на уловки попадались горе-инвесторы. На них жулики сорвали самый большой куш. Только 29 июля стражам порядкам поступило два заявления
от потерпевших, которым пообещали мгновенный заработок.
Под предлогом инвестирования мошенники лишили 73-летнего жителя Владимира более 3 млн рублей. Почти все деньги, которые мужчина в течение длительного времени переводил аферистам, были его накоплениями.
А 43-летняя ковровчанка и вовсе взяла в кредит 1,5 млн, надеясь заработать на биржевой онлайн-платформе мошенников. Естественно, средства она потеряла.
Сейчас по всем эпизодам возбудили уголовные дела.
Как это происходит
В региональном УМВД рассказали о том, как действует «инвестиционная» схема отъёма денег. Чаще всего «дельцы» ставят в интернете рекламу о возможности дополнительного заработка. Пользователи регистрируются и сами же оставляют номера телефонов и адрес электронной почты. Потом этим гражданам перезванивают менеджеры и предлагают заманчивую перспективу – выгодно вложить деньги и без особых усилий извлекать доход.
Для этого необходимо всего лишь открыть брокерский счёт на инвестплатформе и внести минимальный депозит. Через непродолжительное время подставные брокеры уверяют клиентов, что их вклад якобы начинает расти, тем самым побуждая будущих жертв продолжать вкладывать деньги. О том, что инвестиционная платформа является мошеннической, клиенты узнают после неудачных попыток вывести деньги со счёта, который, кстати, тоже оказывается подконтрольным аферистам.
Надо насторожиться
В полиции говорят, что существует несколько основных признаков, указывающих на то, что перед вами мошенник. Во-первых, аферист будет долго и достаточно убедительно рассказывать о всех плюсах инвестирования, однако о возможных рисках даже не обмолвится. Во-вторых, у него наверняка не будет лицензии на осуществление инвестиционной деятельности (проверить это можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации). В-третьих, лжеброкеры всегда подгоняют клиентов, настаивая на срочном переводе денежных средств. Наконец, нечестные на руку люди пользуются IP-телефонией, при помощи которой подменяют номера. Поэтому, если у вас возникли сомнений в легальности инвестиционной площадки, перезвоните по указанному номеру и проверьте работу этих телефонов.
Мнение эксперта
Начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:
– Хочу обратить внимание на ещё одну мошенническую схему. В мессенджере от человека из списка ваших контактов может поступить на первый взгляд вполне безобидное сообщение следующего содержания: «Привет, можешь тут за Аню проголосовать, пожалуйста? Это дочь моих знакомых. У них в художественной школе конкурс проходит, годовой грант престижного обучения на кону. Четыре голоса не хватает до победы». Не проходите авторизацию и не голосуйте. В противном случае злоумышленники получат доступ к вашему аккаунту в мессенджере и смогут использовать его в своих корыстных целях.