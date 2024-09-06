Также заменены 74 стрелочных перевода.

Работники Горьковской железной дороги с начала 2024 года уложили 112 км бесстыкового «бархатного» пути в рамках кампании по ремонту путей. Также заменили 74 стрелочных перевода.На данный момент капитальный ремонт продолжается на перегонах Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич, Марадыковский – Быстряги в Кировской области, Ветлужская – Шеманиха, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро в Нижегородской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол во Владимирской области, Болгуры – Кварса, Яр – Кожиль, а также на станциях Глазов в Удмуртской Республике, Иштуган в Татарстане и Шумерля в Чувашской Республике.В ходе капитального ремонта проводятся работы по замене рельсошпальной решетки, глубокой очистке балласта и сварке стыков. Также осуществляется укладка нового пути.Цель путеремонтной кампании – обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и увеличение скоростей движения поездов.***«Бархатный» путь – это железнодорожные рельсы, которые практически не имеют стыков. Они длиннее обычных (около 800 м) и соединяются с помощью специальной сварочной машины. Это значительно увеличивает срок службы как пути, так и подвижного состава.Бесстыковой путь облегчает работу железнодорожников, обеспечивает более высокую скорость движения и повышает комфорт пассажиров благодаря практически бесшумному движению поезда. Кроме того, «бархатный путь» более безопасен, так как большинство дефектов проявляется именно в зоне стыков.