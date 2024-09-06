Губернатор внес на рассмотрение депутатов Заксобрания проект изменений в областной бюджет на этот год и на плановые два следующих. В целом бюджет в 2024 г. должен вырасти на 4,8 миллиарда

Губернатор внес на рассмотрение депутатов Заксобрания проект изменений в областной бюджет на этот год и на плановые два следующих. В целом бюджет в 2024 г. должен вырасти на 4,8 миллиарда рублей. Из этих денег почти 500 миллионов рублей Александр Авдеев собирается направить в сферу образования. Так, 21,7 млн рублей планируется потратить на строительство здания пищеблока для