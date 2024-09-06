Радоваться еще рано, но вздохнуть с облегчением — уже можно. Сдача одного из самых проблемных объектов в городе ЖК Дуброва Парк-1 теперь не за горами. Позади тяжелые времена, когда в 2020 году

Радоваться еще рано, но вздохнуть с облегчением — уже можно. Сдача одного из самых проблемных объектов в городе ЖК Дуброва Парк-1 теперь не за горами. Позади тяжелые времена, когда в 2020 году остановилось строительство. Ранее 17-этажный дом возводила компания «Интерстрой Плюс» под руководством Игоря Другова. На тот период было заключено 372 договора долевого участия. По