В надзорное ведомство обратился житель Петушинского района. Он сообщил, что его супруга умерла, не успев получить зарплату. Женщина работала на почте. Прокуратура провела проверку и

В надзорное ведомство обратился житель Петушинского района. Он сообщил, что его супруга умерла, не успев получить зарплату. Женщина работала на почте. Прокуратура провела проверку и установила, что женщине произведен расчет на сумму больше 17 тысяч рублей, а также начислен аванс за май этого года в размере 5,5 тысяч рублей. Из пресс-релиза прокуратуры области После вмешательства