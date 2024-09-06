О звёздах у воды. В это воскресенье, 8 сентября, на территории владимирского яхт-клуба можно будет погрузиться в космическую атмосферу. Гостей ждут игры, беседы об объектах Солнечной системы

О звёздах у воды. В это воскресенье, 8 сентября, на территории владимирского яхт-клуба можно будет погрузиться в космическую атмосферу. Гостей ждут игры, беседы об объектах Солнечной системы и звёздах, размышления о связи астрономии с электронной музыкой. Организатор события – владимирский “Информационный центр по атомной энергии”. Место проведения: яхт-клуб на Юрьев-Польском шоссе, 3. В 14.00 там