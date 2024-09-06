«Для каждого русского человека Родина – это как семья твоя. Судьба зовет, как говорится», – делится доброволец Алексей. В Доме культуры молодежи прошла торжественная отправка

«Для каждого русского человека Родина – это как семья твоя. Судьба зовет, как говорится», – делится доброволец Алексей. В Доме культуры молодежи прошла торжественная отправка владимирцев на службу по контракту. После обучения мужчин направят в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Решение о подписании контракта – непростое. Многих владимирцев пришли поддержать их семьи.