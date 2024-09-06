Благоустройство парка у Дворца детского (юношеского) творчества обойдется примерно в 2 миллиарда рублей. Об этом на последней пресс-конференции рассказал губернатор области. По словам

Благоустройство парка у Дворца детского (юношеского) творчества обойдется примерно в 2 миллиарда рублей. Об этом на последней пресс-конференции рассказал губернатор области. По словам Александра Авдеева, только строительство дороги через парк будет стоить в районе полумиллиарда рублей. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Где-то 500 миллионов это будет как раз дорога. Я думаю, что реконструкция гидротехнических сооружений,