Об этом рассказали представители регионального Управления ГАИ.

Во Владимире произошел инцидент с участием несовершеннолетнего водителя питбайка, который сбил девочку. Об этом рассказали представители регионального Управления ГАИ.Согласно предварительным данным, 31 августа 2024 года в 18:20 в микрорайоне Оргтруд на улице Молодежной, 13, водитель мотоцикла БСЕ, родившийся в 2011 году, наехал на пешехода 2016 года рождения. Девочка шла вдоль дороги в сопровождении бабушки. В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована.