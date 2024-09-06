Акция, проводимая ежегодно в России и за ее пределами, привлекла более 9000 участников из Владимирской области.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» во Владимире подведены итоги акции «Диктант Победы» и награждены победители. Акция, проводимая ежегодно в России и за ее пределами, привлекла более 9000 участников из Владимирской области. В этом году основная тема тестовых заданий посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда.На мероприятии также прошел «Урок мужества», где молодогвардейцы рассказали о помощи фронту и поездках в зону СВО. В награждении приняли участие Мария Никитина и Юлия Новикова. Последняя подчеркнула важность участия молодежи в проекте и активность членов Молодой гвардии в волонтерских миссиях, демонстрируя, что герои есть и среди молодежи.