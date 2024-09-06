6 сентября в регионе начались выборы депутатов. В трехдневном формате они пройдут во Владимире, Коврове, Муроме и Суздальском районе. Сегодня открылись 202 избирательных участка. Они будут

6 сентября в регионе начались выборы депутатов. В трехдневном формате они пройдут во Владимире, Коврове, Муроме и Суздальском районе. Сегодня открылись 202 избирательных участка. Они будут работать с 6 по 8 сентября, с 8 часов утра и до 8 вечера. Как сообщают в Избиркоме, в списки избирателей включены 265 181 человек. На выборах в других