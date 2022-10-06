Во Владимире проходят судебные заседания по делу о смерти роженицы Анны Бобриковой. На скамье подсудимых сотрудники областного перинатального центра – акушер Марина Якушева, которая

Во Владимире проходят судебные заседания по делу о смерти роженицы Анны Бобриковой. На скамье подсудимых сотрудники областного перинатального центра – акушер Марина Якушева, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге, а также Надежда Туманова – руководитель медучреждения. Ее обвиняют в пособничестве при организации служебного подлога. Еще на предыдущем заседании судья запретил вести