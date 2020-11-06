Ковровские прокуроры нашли ряд нарушений на рынке, где в минувшее воскресенье взорвалась граната. После этого прокуроры решили взяться за проверку всех торговых объектов на территории

Ковровские прокуроры нашли ряд нарушений на рынке, где в минувшее воскресенье взорвалась граната. После этого прокуроры решили взяться за проверку всех торговых объектов на территории района. Первым делом отправились на Октябрьский рынок, где только чудом удалось избежать большой трагедии. Напомним, ревнивец пришёл поговорить с сожительницей, которая работает на этом рынке. Пришёл не с пустыми руками,