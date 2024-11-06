Звери оставляют свои следы путем царапанья земли и выделения запаха каждые 200-300 метров.

Госохотинспекция Владимирской области поделилась интересной информацией о жизни диких животных региона. В ходе рейда по охране охотничьих ресурсов в Вязниковском районе инспектором были обнаружены волчьи метки. Как пояснили специалисты, волки имеют ярко выраженные территориальные претензии и используют метки для обозначения границ своей территории.Звери оставляют свои следы путем царапанья земли и выделения запаха каждые 200-300 метров. Эта рутинная работа служит сигналом для других волков о том, что данная территория занята.Напомним, ранее мы писали, что