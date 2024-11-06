Жителя Московской области обвиняют в убийстве женщины. Тело погибшей в сентябре обнаружили в Петушинском районе. Труп лежал за отбойником рядом с автодорогой деревня Старое Перепечино –

Жителя Московской области обвиняют в убийстве женщины. Тело погибшей в сентябре обнаружили в Петушинском районе. Труп лежал за отбойником рядом с автодорогой деревня Старое Перепечино – село Марково. Как сообщили в Следкоме, вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД удалось быстро установить личность потерпевшей. Оказалось, это жительница Орехово-Зуево. Правоохранители отсмотрели камеры видеонаблюдения на дорогах и установили