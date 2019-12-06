Автолюбители повторно сели за руль автомобилей, употребив спиртное.

Дознавателями МО МВД России «Муромский» завершены расследования уголовных дел по фактам повторного управления транспортом водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.В конце августа текущего года в ночное время в одной из деревень Муромского района сотрудники ОГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «ВАЗ-21703» под управлением 20-летнего жителя Рязанской области. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.Несколькими днями позже экипаж ДПС на одной из улиц Мурома остановил автомобиль «Киа», которым управлял 29-летний местный житель. У сотрудников ОГИББ возникли сомнения в том, что водитель трезв. На предложение пройти освидетельствование автолюбитель ответил отказом.В ходе проверок было установлено, что ранее оба водителя привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.