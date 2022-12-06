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Подрезал историческую землю в Суздале...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Подрезал историческую землю в Суздале - в прямом смысле. Какое наказание грозит собственнику участка за повреждение памятника археологии?
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Строительство с опережением графика. В Муроме приступили к заключительному этапу возведения вантового моста. Когда открытие?
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