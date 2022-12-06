Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Наследие под ковш Подрезал историческую землю в Суздале...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Наследие под ковшПодрезал историческую землю в Суздале - в прямом смысле. Какое наказание грозит собственнику участка за повреждение памятника археологии?- Мост через ОкуСтроительство с опережением графика. В Муроме приступили к заключительному этапу возведения вантового моста. Когда открытие?- Ледяные людиВ прорубь - с чаем и баранками. Советы владимирских моржей - как правильно нырять в ледяную воду