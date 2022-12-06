Жители региона выкладывают в соцсетях фото и видео интересного природного явления. На поверхности...

Жители региона выкладывают в соцсетях фото и видео интересного природного явления. На поверхности водоемов появились "морозные цветы".Это видео из Суздальского района. Такие кристаллы могут достигать нескольких сантиметров в длину. Они образуются на поверхности льда при резком понижении температуры в момент формирования нового ледяного покрова. Когда корка становится слишком толстой, поверхность льда остывает и кристаллы перестают расти. Как правило, они появляются на морском, соленом льду, в полярных регионах, но иногда, в порядке исключения, "морозные цветы" можно увидеть и у нас.