Американская актриса Кирсти Элли скончалась на 72-м году жизни. Российские зрители знают ее по фильму Двое: я и моя тень с сестрами Олсен в главных ролях. О смерти звезды сообщили ее дети, ..

Американская актриса Кирсти Элли скончалась на 72-м году жизни. Российские зрители знают ее по фильму "Двое: я и моя тень" с сестрами Олсен в главных ролях. О смерти звезды сообщили ее дети, пишет ."Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком", – цитирует скорбное сообщение телеканал .По словам наследников, диагноз Кирсти Элли поставили совсем недавно. Подробности смерти пока не известны, сообщает .