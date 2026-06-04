Авария случилась утром 4 июня на 163-м километре трассы «Волга» в Собинском округе. 29-летний мужчина ехал из Владимира в сторону Москвы, потерял управление и врезался в стоящий на трассе КАМАЗ.

Авария случилась утром 4 июня на 163-м километре трассы «Волга» в Собинском округе. 29-летний мужчина ехал из Владимира в сторону Москвы, потерял управление и врезался в стоящий на трассе КАМАЗ. По информации регионального УМВД, эта машина ехала следом за дорожным разметчиком, который наносил полосы на асфальт. КАМАЗ нужен, чтобы предупредить других водителей об опасности и