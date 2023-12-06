Базой послужила городская Центральная поликлиника.

Во Владимире появилось отделение медицинской профилактики. Базой послужила городская Центральная поликлиника. Теперь жители Владимира смогут проверить здоровье на Ново-Ямском переулке, 4.По словам пациентов, полная диспансеризация занимает два дня. А все результаты будут в электронной базе данных. Так, при плановой проверке организма вам будет нужно дать кровь на анализ, провести функциональную диагностику систем организма, обследоваться у онколога и других врачей.