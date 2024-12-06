В период ремонта старшеклассники, обучающиеся с 7 по 11 класс, занимались в другом здании на Восточном проезде.

В Коврове Владимирской области завершился капитальный ремонт крыши гимназии №1, который затянулся на несколько месяцев. Ученики и педагоги вернулись в учебное заведение 5 декабря. Об этом рассказали в городской администрации. В период ремонта старшеклассники, обучающиеся с 7 по 11 класс, занимались в другом здании на Восточном проезде.Гимназия №1 это объект культурного наследия, и в конце прошлого года власти выделили почти 19,2 миллиона рублей на ремонт крыши 110-летнего здания. По итогам торгов подрядчиком стала строительная компания «Система». Первоначально работы планировалось завершить до конца сентября, но сроки неоднократно сдвигались.Напомним, ранее мы писали, что