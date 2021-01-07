С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 533 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 12 032 пациента. В стационарах лежит 604 человека, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 3002 заболевших.

Как сообщает на своём официальном сайте пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 84 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 43 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 36 костромичам. Ещё 12 новых случаев заражения ковидом выявлено в Галичском районе, девять - в Буе, семь - в Красносельском районе, шесть - в Шарьинском районе. Пять инфицированных зарегистрировано в Волгореченске, четыре - Костромском районе. По одному пациенту прибавилось в Нерехте, Кадые, Мантурово, а также в Сусанинском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 533 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 12 032 пациента. В стационарах лежит 604 человека, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 3002 заболевших.