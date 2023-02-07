На Международной выставке «Продэкспо-2023» заключено соглашение между правительством Владимирской области и Торгово-промышленной палатой РФ.

На Международной выставке «Продэкспо-2023» заключено соглашение между правительством Владимирской области и Торгово-промышленной палатой РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Благодаря взаимодейтствию у владимирского бизнеса появится возможность шире представлять свою продукцию в экспоцентре в Москве.В пресс-службе губернатора добавили, что на владимирской земле производится более 90% тканей из стекловолокна, 40% изделий из стекловолокна, свыше 90% стеклянных сосудов, 63% матрасов.