В посёлке Анопино Гусь-Хрустального района загорелся многоквартирный жилой дом. ЧП произошло около 10 часов вечера 5 марта. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По

В посёлке Анопино Гусь-Хрустального района загорелся многоквартирный жилой дом. ЧП произошло около 10 часов вечера 5 марта. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытии к месту пожара выяснилось, что часть квартир в доме не жилые, и наблюдалось частичное горение кровли и дома. Пожарные не дали огню перекинуться на весь дом и ликвидировали пожар на