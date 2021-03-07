Сразу после Масленицы сюда придет любимый всеми российский фестиваль анимационного кино.
Суздаль в ближайшие 2 недели будет тоже наполнен праздником. Сразу после Масленицы сюда придет любимый всеми российский фестиваль анимационного кино. Посетить его показы можно абсолютно бесплатно. Поэтому заранее планируйте. Отмечайте понравившееся. В этом нам сегодня поможет Мария Платанюк.
«Время роста». Это главный девиз и тема предстоящего открытого российского фестиваля анимационного кино. После всех ковидных испытаний лозунг звучит особенно символично. Искусство, творчество прорастают вопреки всему. Они объединяют, дают мощный энергетический заряд, раскрашивают жизнь яркими красками.
Убедиться в этом можно будет в Суздале- анимационной столице страны. Открытый российский фестиваль анимационного кино-он традиционно проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации- станет уже 26-ым по счёту. Лучшие мультфильмы страны-неизменный признак весны. Но всё же пандемия повлияла и на любимый мультфорум. В 21-ом году фестиваль анимационного кино пройдёт в гибридном формате.
Что это означает? С 15 по 23-е марта фестиваль будет идти онлайн. Доступ к просмотрам, об этом напоминают организаторы, ограничен территорией России. А с 17-ого по 22 марта фестиваль состоится офлайн, в древнем Суздале. Будут действовать все ограничительные меры для проведения массовых мероприятий.
Напомню, открытый российский фестиваль анимационного кино- главный смотр всех видов анимации, произведенной на территории России. Своё решение жюри фестиваля объявит в Суздале 21 марта. Вход на все фестивальные просмотры- бесплатный. Какой будет программа? Как обычно- она конкурсная и внеконкурсная. Лучшие картины, которые будут показаны на большом экране, определила селекционная комиссия. И прямо сейчас - фрагменты некоторых мультфильмов-конкурсантов. Это «Идёт коза рогатая» режиссера Сергея Меринова. Работу представляет знаменитая анимационная студия «Пилот» Александра Татарского. А это удивительно красивый и атмосферный мультфильм «За звездой Рождества» режиссёра Натальи Федченко- «Балтийское телевидение».
Всего в конкурсе авторских короткометражных фильмов участвуют 3 десятка картин. Здесь «Большой и Маленький» Натальи Гропфель, «Вадим на прогулке» в оригинальной узнаваемой манере Саши Свирского, ироничная «Дылда» Анастасии Жакулиной, «О, неет!» Ивана Максимова, "Ба" Светланы Филипповой.
Также в Суздале традиционно представят дебюты и студенческие работы. Вот к примеру. Одна из них- остро-социальная под названием «Карантин» Василия Чиркова и Юры Богуславского. Только в Суздале вы узнаете, почему собаки пахнут морем. Почему у всех мужчин должны быть туфли и что чувствует «Человек за облаками. Конечно же, участвуют в фестивале и мультипликационные сериалы. Представлены прикладная анимация и полнометражные фильмы. Здесь «Белка и Стрелка. Карибская тайна», «Конь Юлий и Большие скачки», «Огонёк-Огниво» и другие картины.
Все картины будут участниками всеобщего рейтинга фестивальных фильмов. Автор фильма-победителя станет Президентом Суздальфеста сроком на год. А всем поклонникам анимации ждать осталось недолго. Хорошим мультфильмам вне всяких сомнений под силу растопить и сугробы, и сердца.