Сразу после Масленицы сюда придет любимый всеми российский фестиваль анимационного кино.

Суздаль в ближайшие 2 недели будет тоже наполнен праздником. Сразу после Масленицы сюда придет любимый всеми российский фестиваль анимационного кино. Посетить его показы можно абсолютно бесплатно. Поэтому заранее планируйте. Отмечайте понравившееся. В этом нам сегодня поможет Мария Платанюк.«Время роста». Это главный девиз и тема предстоящего открытого российского фестиваля анимационного кино. После всех ковидных испытаний лозунг звучит особенно символично. Искусство, творчество прорастают вопреки всему. Они объединяют, дают мощный энергетический заряд, раскрашивают жизнь яркими красками.Убедиться в этом можно будет в Суздале- анимационной столице страны. Открытый российский фестиваль анимационного кино-он традиционно проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации- станет уже 26-ым по счёту. Лучшие мультфильмы страны-неизменный признак весны. Но всё же пандемия повлияла и на любимый мультфорум. В 21-ом году фестиваль анимационного кино пройдёт в гибридном формате.Что это означает? С 15 по 23-е марта фестиваль будет идти онлайн. Доступ к просмотрам, об этом напоминают организаторы, ограничен территорией России. А с 17-ого по 22 марта фестиваль состоится офлайн, в древнем Суздале. Будут действовать все ограничительные меры для проведения массовых мероприятий.Напомню, открытый российский фестиваль анимационного кино- главный смотр всех видов анимации, произведенной на территории России. Своё решение жюри фестиваля объявит в Суздале 21 марта. Вход на все фестивальные просмотры- бесплатный. Какой будет программа? Как обычно- она конкурсная и внеконкурсная. Лучшие картины, которые будут показаны на большом экране, определила селекционная комиссия. И прямо сейчас - фрагменты некоторых мультфильмов-конкурсантов. Это «Идёт коза рогатая» режиссера Сергея Меринова. Работу представляет знаменитая анимационная студия «Пилот» Александра Татарского. А это удивительно красивый и атмосферный мультфильм «За звездой Рождества» режиссёра Натальи Федченко- «Балтийское телевидение».Всего в конкурсе авторских короткометражных фильмов участвуют 3 десятка картин. Здесь «Большой и Маленький» Натальи Гропфель, «Вадим на прогулке» в оригинальной узнаваемой манере Саши Свирского, ироничная «Дылда» Анастасии Жакулиной, «О, неет!» Ивана Максимова, "Ба" Светланы Филипповой.Также в Суздале традиционно представят дебюты и студенческие работы. Вот к примеру. Одна из них- остро-социальная под названием «Карантин» Василия Чиркова и Юры Богуславского. Только в Суздале вы узнаете, почему собаки пахнут морем. Почему у всех мужчин должны быть туфли и что чувствует «Человек за облаками. Конечно же, участвуют в фестивале и мультипликационные сериалы. Представлены прикладная анимация и полнометражные фильмы. Здесь «Белка и Стрелка. Карибская тайна», «Конь Юлий и Большие скачки», «Огонёк-Огниво» и другие картины.Все картины будут участниками всеобщего рейтинга фестивальных фильмов. Автор фильма-победителя станет Президентом Суздальфеста сроком на год. А всем поклонникам анимации ждать осталось недолго. Хорошим мультфильмам вне всяких сомнений под силу растопить и сугробы, и сердца.