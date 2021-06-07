Агрессивная дама заплатит 5 000 рублей.

В Кольчугино за нанесение телесных травм 4-летней девочке женщину на пять тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе местного горсуда, в один из дождливых дней две девочки и юноша спрятались в подъезде от непогоды. В этот момент женщина, живущая на втором этаже, попыталась выгнать детей.«В ходе конфликта она прижала девочку к стене подъезда входной дверью, чем умышленно нанесла несовершеннолетней телесные повреждения. Позднее у ребёнка обнаружили ссадины. Однако при составлении протокола гражданка не признала вину в содеянном», - уточнили в суде.Добавим, что жительница дома все-таки выгнала детей на улицу. В результате за содеянное суд постановил оштрафовать агрессивную даму.Она пыталась оспорить решение Фемиды, но тщетно. Приговор оставлен без изменений.