Объединенные Арабские Эмираты атаковали в ночь на 5 июля авиабазу Аль-Ватыя в Ливии, вероятно, что эти самолеты взлетели с территории Египта.

Объединенные Арабские Эмираты атаковали в ночь на 5 июля авиабазу Аль-Ватыя в Ливии, вероятно, что эти самолеты взлетели с территории Египта.В результате атаки были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk и украинские средства РЭБ и РЛС. Представитель ПНС Ливии уверен, что атака была выполнена самолетами Mirage 2000-9.Арабский политолог Абдулхалик Абдулл также сообщал об успешной атаке силами ОАЭ на авиабазу, отметив, что это будет уроком Турции. Позже он удалил это сообщение.В соц сетях стали появляться сообщения, что сразу после удара самолет, на котором мог находиться Халифа Хафтар направился в сторону ОАЭ.Также в сообщениях заместителя министра обороны ПНС Селахеттина Абдуллы ан-Немруш отмечалось, что в составе ЛНА нет самолетов, которые смогли бы выполнить подобную сложную задачу.