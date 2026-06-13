Выход из строя дорогостоящего прибора в 4-й горбольнице случился из-за отсутствия техобслуживания.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил проверить все больницы региона, куда закупалось дорогостоящее оборудование, и привлечь к процессу региональную счётную палату.Об этом сообщает «КП-Владимир». Решение было принято после того, как в городской больнице № 4 вышел из строя ангиограф — аппарат, необходимый для хирургических вмешательств на сердце. Согласно сообщению, лечебное учреждение, как выяснилось, с 2021 года не заключило договоров на техническое обслуживание прибора, почему — предстоит узнать в ходе проверки.При этом на сайте госзакупок размещен тендер на закупку трубки к аппарату в 4-й больнице.Ранее сообщалось,что в 2026 году