Машину должника изъяли и готовят к продаже после того, как приставы упустили шанс сделать это самостоятельно.

Городская прокуратура вмешалась в ситуацию после жалобы местной жительницы на бездействие при защите прав её несовершеннолетнего сына. Мать-одиночка сигнализировала о том, что бывший супруг уклоняется от материального содержания их общего 14-летнего подростка.Выяснилось, что дознаватели вели производство о взыскании алиментов в пользу обратившейся, однако работали крайне неэффективно. Сотрудник ведомства не предпринял оперативных и жестких шагов для принудительного взыскания долга, проигнорировав поступившие ещё в феврале сведения об имеющейся у неплательщика машине.В ответ на это прокурор города внёс руководителю регионального управления ФССП официальное представление с требованием устранить нарушения. Лишь под давлением надзора пристав наложил арест на автомобиль и запустил процедуру его передачи на торги.Вырученные от продажи средства направят на полное или частичное закрытие накопившейся задолженности перед семьёй.