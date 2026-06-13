Два жителя региона незаконно обеспечили пребывание в РФ 10 граждан Латинской Америки.

Управление ФСБ по Владимирской области выявило и пресекло канал незаконной миграции, организованный двумя гражданами стран СНГ.УФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ. По данным следствия, двое 1999 и 2000 годов рождения были частью преступной группировки. Они помогли легализоваться в России и незаконно находиться в Александровскм районе Владимирской области десяти гражданам одного из государств Латинской Америки. Все нелегалы-приезжие были трудоустроены на местно предприятие.Расследование уголовного дела продолжают.Ранее сообщалось, что