Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности полностью победить коронавирус. Заболевание останется с людьми навсегда.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности полностью победить коронавирус. Заболевание останется с людьми навсегда.По словам Мясникова, многие инфекционисты используют в своей речи сочетание "остановить коронавирус", что вводит в заблуждение журналистов и простых граждан. Люди с нетерпением ждут, когда пандемия закончится, "пройдет как кошмарный сон".Как отметил телеведущий в своем телеграм-канале, положительный исход возможен только, если препарат от COVID-19 будет эффективным и безопасным для всего человечества. При этом вакцина должна быть применена к 70% населения планеты.Такой сценарий маловероятен. Скорее всего, вирус останется с нами навсегда. Он будет распространяться по всему миру и медленно терять болезнетворную силу. "Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этой инфекцией", – заявил Мясников.Врач напомнил, что люди уже много лет живут с вирусами гриппа ВИЧ, гепатита и другими. Если у граждан будут правильные ожидания, тогда они смогут планировать свою жизнь. "Когда Вы читаете в рекомендациях экспертов "остановить", понимайте "приостановить", – отметил он.2 Авг 2020 в 12:32 PDTВ заключение Мясников перечислил главные правила защиты от коронавируса. Телеведущий порекомендовал соблюдать дистанцию в 1,5 метра и избегать толпы, баров, ресторанов. Также необходимо тщательно мыть руки и правильно носить средства защиты.