Делают космос ближе к людям.28 апреля — день рождения владимирского планетария. Сейчас он входит в состав «Владимирского городского историко-краеведческого музея» и готовится к переезду в

Делают космос ближе к людям.28 апреля — день рождения владимирского планетария. Сейчас он входит в состав «Владимирского городского историко-краеведческого музея» и готовится к переезду в современное пространство с новым оборудованием. Когда появились первые планетарии? В чем уникальность нашего звездного дома? Чем будут удивлять гостей? Какие астрономические события нельзя пропустить в 2026 году? Смотрите в новом