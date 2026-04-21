В ЗакСобрании подвели итоги работы Молодежной Думы и обсудили планы на будущее. За два года по инициативе парламентариев было реализовано десятки успешных проектов. Именно благодаря одному
<a href="https://33live.ru/novosti/21-04-2026-sedmoj-sozyv-molodezhnoj-dumy-zavershil-svoyu-rabotu-v-zaksobranii-podveli-itogi.html" target="_blank">Седьмой созыв Молодежной Думы завершил свою работу. В ЗакСобрании подвели итоги</a> - В ЗакСобрании подвели итоги работы Молодежной Думы и обсудили планы на будущее. За два года по инициативе парламентариев было реализовано десятки успешных проектов. Именно благодаря одному
[url=https://33live.ru/novosti/21-04-2026-sedmoj-sozyv-molodezhnoj-dumy-zavershil-svoyu-rabotu-v-zaksobranii-podveli-itogi.html]Седьмой созыв Молодежной Думы завершил свою работу. В ЗакСобрании подвели итоги[/url] - В ЗакСобрании подвели итоги работы Молодежной Думы и обсудили планы на будущее. За два года по инициативе парламентариев было реализовано десятки успешных проектов. Именно благодаря одному