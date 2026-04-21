Погрузиться в эпоху расцвета Руси. Во Владимире появится новый туристический маршрут «Тропой Великого князя Всеволода Большое гнездо». Об этом рассказали в городском Центре поддержки

Погрузиться в эпоху расцвета Руси. Во Владимире появится новый туристический маршрут «Тропой Великого князя Всеволода Большое гнездо». Об этом рассказали в городском Центре поддержки предпринимательства и туризма. Первой ключевой точкой пути станет Успенский собор — именно при князе его расширили после пожара 1185 года: пристроили боковые галереи, храм стал пятиглавым. Далее по маршруту — белокаменный