Переходишь дорогу — посмотри под ноги. Сразу на нескольких пешеходных переходах Владимира появились предупреждающие надписи. Они призывают: «Возьми ребёнка за руку!», «Отвлекись

Переходишь дорогу — посмотри под ноги. Сразу на нескольких пешеходных переходах Владимира появились предупреждающие надписи. Они призывают: «Возьми ребёнка за руку!», «Отвлекись от телефона», «Сними наушники». Очередные надписи общественники из «Молодёжки ОНФ» нанесли возле школ. Арина Шагина, член команды «Молодёжка ОНФ»: Сегодня я в первый раз держала в руках баллончик. Мы наносили предупреждающие надписи на