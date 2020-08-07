При формировании концепции городского парка у ДТЮ будут учтены все мнения жителей.

Все для людей, отдыха и экологии. При формировании концепции городского парка у ДТЮ будут учтены все мнения жителей. Позицию общественников и разработчиков по ключевым вопросам обустройства территории изучил Александр Сыпченко.Каким быть парку у Дворца творчества юных - определят сами владимирцы. Александра Ломакина постоянно гуляет здесь с дочкой. Их любимое развлечение - кормить уток белым хлебом. По мнению молодой мамы, новый парк должен быть комфортным для всех, особенно для детей. И обязательно зеленым.Александра Ломакина, жительница г. Владимира: “Не хватает освещения, не хватает побольше лавочек, также я считаю, что это можно было бы благоустроить с помощью деревянных мостов, подходов деревянных, чтобы даже уток кормить».Если для одних нужны зоны отдыха и детские площадки с современным покрытием, то другим достаточно просто обновить скамейки и поставить урны. Местная природа красива сама по себе и не нуждается в дополнительных декорациях, считает Юрий Гордиенко.Юрий Гордиенко, житель г. Владимира: «Тут детям и так хватает, они приходят здесь - кормят птиц, им интересно, очень смешно. Видите, голуби, как садятся на голову, они все домашние уже, не боятся людей».По мнению орнитолога Владимира Романова, при формировании зоны отдыха в районе старого пруда нужно сохранить высокую траву и густую кустарниковую растительность. Новые объекты, считает специалист, лучше разметить в другом месте, например, около планируемой аллеи пионеров. Птицам нужны покой и тишина.Владимир Романов, орнитолог, доцент кафедры биологии и экологии ВлГУ: “Здесь очень много поет соловья, здесь соловьи живут, соловей, как известно, птица гнездящаяся на земле и для его выживания необходимо сохранить густой подлесок, густую травянистую растительность, чтобы у них были укрытые гнезда».За разработку проекта берутся специалисты архитектурного бюро "Реформа", они обещают выслушать все мнения горожан. Однако позиция мэрии по ряду вопросов меняться, скорее всего, не будет. В парке обязательно должны быть велодорожки, кафе, детские и спортивные площадки, а также современная зона отдыха.Антон Щукин, эксперт по градостроительству архитектурного бюро "Реформа": “У нас нет предпочтения о том, как должен выглядеть этот парк, мы нацелены на то, чтобы люди предложили функциональное наполнение, мы вместе с экологами оценили, что возможно, что невозможно, оценили поток людей, который будет, чтобы он не был чрезмерным».Иван Бакушин, руководитель архитектурного бюро "Реформа": «По результатам в конце августа мы попробуем проанализировать и выявить истинные потребности и желания жителей и на основе этого разработать предварительную концепцию».В одном мнении общественники и архитекторы уже сошлись - участки садов с плодовыми деревьями будут не тронуты. Здоровые яблони, вишни и редкие кустарники сохранят.Полина Артюх, экоактивист: «Нам очень приятно было услышать идеи разработчиков концепции, потому что они схожи с нашими и они тоже считают, что здесь должен быть зеленый настоящий парк для прогулок и отдыха с максимальным сохранением природной среды существующей».Принять участие в обсуждении может любой житель Владимира. Заполнить анкету по ключевым вопросам формирования концепции будущей зоны отдыха можно на сайте администрации города. Самые удачные идеи будут реализованы.Александр Сыпченко, Максим Котов«Вести-Владимир»