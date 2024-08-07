В Кольчугине двое преступников избивали незнакомого мужчину и угрожали ему металлическими...

В Кольчугине двое преступников избивали незнакомого мужчину и угрожали ему металлическими щипцамиВ конце февраля 2024 года ночью обвиняемые приехали на такси в Кольчугино, чтобы развлечься. Они увидели на улице идущего мужчину, который, по мнению одного из них, «задолжал» ему крупную сумму денег.Двое пьяных злоумышленников напали на потерпевшего и избили. Не получив желаемых денег, они продолжили вымогать средства у своей жертвы. При этом один из нападавших прижал к животу пострадавшего металлические щипцы и угрожал применить насилие, опасное для жизни и здоровья.Потерпевший стал созваниваться с родственниками и просить перевести ему деньги. Таким образом, он перечислил фигурантам 23 тысячи рублей на банковскую карту одного из соучастников преступления.Получив желаемое, обвиняемые глубокой ночью заставили свою жертву выйти из такси возле железнодорожной станции в посёлке Бавлены. А сами уехали обратно в Юрьев-Польский район.Мужчина обратился в полицию, после чего фигурантов оперативно задержали.«Утверждено обвинительное заключение в отношении двоих жителей Юрьев-Польского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений