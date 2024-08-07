48-летний житель Лакинска умер в больнице спустя шесть дней, как его избил 17-летний подросток. Как сообщил «Шестому каналу» собственный источник, трагедия произошла из-за ревности – мужчина

48-летний житель Лакинска умер в больнице спустя шесть дней, как его избил 17-летний подросток. Как сообщил «Шестому каналу» собственный источник, трагедия произошла из-за ревности – мужчина позволял себе давать двусмысленные прозвища девушке парня, которая работала кассиром в «Пятерочке». Молодые люди жили вместе. Когда парень узнал, что некий взрослый мужчина обращается к его девушке «котик» и